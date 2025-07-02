«Наша совесть чиста». Серхио Рамос — о поражении «Монтеррея» от «Боруссии» в матче КЧМ

Центральный защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Боруссией» Дортмунд (1:2). Экс-игрок «Реала» отметил, что «Монтеррей» отдал все силы в этой встрече.
«Сегодня зрители, наши болельщики и люди, которые разбираются в футболе, увидели, что команда выложилась на все 100 процентов. Иногда в футболе всё складывается хорошо. В других случаях нужно принимать поражение с гордостью и поднятой головой. Мы провели фантастическую игру с первой до последней минуты. Мы знали, что «Боруссия» будет эффективна в атаке благодаря своей скорости. Они были очень эффективны в первые 45 минут… Наша совесть чиста. Мы счастливы. Иногда всё идет не так, как ты того хочешь», — приводит слова Рамоса официальный сайт ФИФА.
- 2 июля 2025
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