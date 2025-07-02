Антон Заболотный эмоционально обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный обратился к болельщикам красно-белых. Напомним, 1 июля «Спартак» объявил о подписании с Заболотным контракта сроком на один год. Ранее футболист выступал за подмосковные «Химки», ЦСКА, «Зенит», «Сочи», «Тосно».

«Уважаемые красно-белые болельщики, мы будем стараться вас радовать в нынешнем сезоне. Будем побеждать ради вас, поддерживайте нас всегда. Красно-белые, вперёд!» — сказал Заболотный в интервью клубному каналу «Спартака».

Напомним, прошлый сезон «Спартак» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.