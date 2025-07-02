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Радимов: пока «Локо», «Зенит» и «Динамо» усиливают команду, «Спартак» делает себя средним

Радимов: пока «Локо», «Зенит» и «Динамо» усиливают команду, «Спартак» делает себя средним
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Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов высказался о трансферной политике московского «Спартака» после подписания контракта с 34-летним экс-форвардом петербуржцев Антоном Заболотным, в прошедшем сезоне выступавшим за подмосковные «Химки».

«Прошлым летом был Шамар Николсон — его купили за 10 миллионов, а продали за два. Отпустили его зимой. Был Виллиан Жозе — его отпустили. Если вы отказываетесь от таких нападающих, а летом берёте Заболотного, то вы признаете свою ошибку, что это сделали? Не стыкуется. Мне кажется, что здесь есть имиджевые потери спортивного департамента. Заболотный забьёт больше Николсона и Жозе? Точно нет. Надо определиться, зачем вы это делаете. И за какие цели будете бороться. «Спартак» в этом плане становится не лидером, а середняком. Когда «Локомотив», «Зенит» и «Динамо» усиляют команду, «Спартак» делает себя средним», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 июля официальный телеграм «Спартака» объявил о подписании с Антоном Заболотным контракта сроком на один год. В прошедшем сезоне, который форвард провёл в «Химках», на его счету 31 матч во всех турнирах, шесть забитых мячей и шесть ассистентских действий.

Видео: Заболотный почеканил рулон туалетной бумаги

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