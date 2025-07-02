«Реал» вышел в 1/4 финала КЧМ-2025, Гавриков стал игроком «Рейнджерс». Главное к утру

Мадридский «Реал» оформил минимальную победу над «Ювентусом» и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира — 2025, российский защитник Владислав Гавриков подписал долгосрочный контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», экс-тренер команд РПЛ Сергей Юран возглавил турецкий клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».