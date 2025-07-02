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2 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, КЧМ-2025, переходы НХЛ, НБА, теннис, Уимблдон-2025

«Реал» вышел в 1/4 финала КЧМ-2025, Гавриков стал игроком «Рейнджерс». Главное к утру
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Мадридский «Реал» оформил минимальную победу над «Ювентусом» и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира — 2025, российский защитник Владислав Гавриков подписал долгосрочный контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», экс-тренер команд РПЛ Сергей Юран возглавил турецкий клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» победил «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного ЧМ, Трент сделал ассист.
  2. «Рейнджерс» объявили о подписании российского защитника Владислава Гаврикова.
  3. Сергей Юран возглавил турецкий «Серик Беледиеспор».
  4. Дубль Гирасси принёс «Боруссии» Д победу над «Монтерреем» в матче 1/8 финала КЧМ-2025.
  5. Определились все участники и все пары четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025.
  6. Сделка по переходу Алвеса в ЦСКА должна быть завершена к концу недели — Globo.
  7. Стала известна причина, из-за которой «Аякс» отказался от трансфера Эдуарда Сперцяна.
  8. Семаку сообщили о завершении перехода Жерсона и его скором прибытии в «Зенит» — Касагранде.
  9. Нападающий Евгений Дадонов пополнил состав «Нью-Джерси».
  10. «Калгари» объявил о подписании вратаря ЦСКА Ивана Просветова.
  11. «Лос-Анджелес» подписал Кори Перри, проигравшего 5 финалов Кубка Стэнли за 6 сезонов.
  12. Егор Дёминпервый игрок в истории НБА, на джерси которого нанесли букву «Ё».
  13. Результаты всех российских теннисистов в первом круге мужского и женского Уимблдона-2025.
  14. Рыбакина разгромила Аванесян в первом круге Уимблдона-2025.
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