«Реал» вышел в 1/4 финала КЧМ-2025, Гавриков стал игроком «Рейнджерс». Главное к утру
Мадридский «Реал» оформил минимальную победу над «Ювентусом» и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира — 2025, российский защитник Владислав Гавриков подписал долгосрочный контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», экс-тренер команд РПЛ Сергей Юран возглавил турецкий клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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