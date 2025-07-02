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Врач ЦСКА Безуглов рассказал о реакции команды на интенсивный футбол Фабио Челестини

Врач ЦСКА Безуглов рассказал о реакции команды на интенсивный футбол Фабио Челестини
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Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о реакции команды на интенсивный футбол главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Команда точно будет выдерживать интенсивный футбол Фабио Челестини. Пока было всего десять тренировок, но нет оснований думать, что будет иначе», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О назначении Челестини ЦСКА объявил 20 июня 2025 года. Специалист подписал контракт на два года с опцией продления ещё на один год. Прошлый сезон армейцы под руководством Марко Николича завершили на третьем месте в РПЛ, а также выиграли Фонбет Кубок России.

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