Врач ЦСКА Безуглов рассказал о реакции команды на интенсивный футбол Фабио Челестини

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о реакции команды на интенсивный футбол главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Команда точно будет выдерживать интенсивный футбол Фабио Челестини. Пока было всего десять тренировок, но нет оснований думать, что будет иначе», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О назначении Челестини ЦСКА объявил 20 июня 2025 года. Специалист подписал контракт на два года с опцией продления ещё на один год. Прошлый сезон армейцы под руководством Марко Николича завершили на третьем месте в РПЛ, а также выиграли Фонбет Кубок России.