Полузащитник «Партизана» Натхо: ЦСКА может выиграть Суперкубок России

Полузащитник белградского «Партизана» Бибрас Натхо, ранее выступавший за московский ЦСКА, высказался о шансах красно-синих выиграть Суперкубок России — 2025.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Конечно, ЦСКА может выиграть Суперкубок России. Они всегда могут побеждать. ЦСКА есть ЦСКА, что бы ни менялось и ни происходило. Конечно, когда происходят перемены, на это требуется время. К тому же «Краснодар» — очень хорошая команда. Но я верю, что ЦСКА справится», — сказал Натхо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

12 июля 2025 года чемпион России «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА в очной встрече на казанской «Ак Барс Арене» разыграют между собой национальный Суперкубок.

37-летний атакующий полузащитник Бибрас Натхо выступал за ЦСКА с августа 2014 года по август 2018 года.

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