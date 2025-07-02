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Тюкавин объяснил свои слова, что «Динамо» не должно позволить «Краснодару» выиграть РПЛ

Тюкавин объяснил свои слова, что «Динамо» не должно позволить «Краснодару» выиграть РПЛ
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Центральный нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему он и другие игроки бело-голубых хотели не дать «Краснодару» стать чемпионом России по итогам прошлого сезона. В матче 30-го тура «быки» обыграли «Динамо» и выиграли РПЛ. В сезоне-2023/2024 «Краснодар» также в последнем туре одержал победу над бело-голубыми, чемпионом тогда стал «Зенит».

— А, вот, кстати, что я хотел тебе сказать. Что за интервью по поводу того, что помешаем «Краснодару» стать чемпионом? Мы с тобой, значит, общаемся, что этот «Зенит» надоел.
— А ты что, расстроился? Нам, понятно, было обидно. Мы в том году проиграли им там на этом же стадионе.

— Да, ну, слушай, обидно. Это же не от них зависело, всё от нас зависело.
— Ну, понятно, что от нас, да. Сказалось. Не только я, многие так говорили, то есть у нас была какая-то, наверное, обида, я не знаю, злость, — сказал Тюкавин в выпуске YouTube-канала экс-нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова.

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