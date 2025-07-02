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Дьёкереш договорился о контракте с английским клубом — Николо Скира

Дьёкереш договорился о контракте с английским клубом — Николо Скира
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Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш договорился о контракте с лондонским «Арсеналом». Соглашение будет рассчитано до лета 2030 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Отметим, что ранее активный интерес к Виктору проявлял «Манчестер Юнайтед», однако форвард отказался переходить в клуб, который не сыграет в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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