Александр Гришин оценил перспективы «Балтики» в РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективах калининградской «Балтики» в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Балтика» в этом сезоне попортит нервы лидерам, будет бороться за место в середине турнирной таблицы. По качеству футболистов это видно. Будет интересно, город футбольный. Хочется, чтобы они подольше были в РПЛ», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Калининградская «Балтика» вернулась в РПЛ после годичного отсутствия. В сезоне-2023/2024 балтийцы заняли предпоследнее, 15-е место и выбыли в Мелбет Первую лигу, выйдя при этом в Суперфинал Фонбет Кубка России. В сезоне-2024/2025 команда стала победителем розыгрыша Первой лиги, набрав 69 очков в 34 матчах.

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