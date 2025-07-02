Сегодня, 2 июля, стартует 14-й розыгрыш чемпионата Европы среди женщин. Турнир пройдёт в Швейцарии. В нём примут участие 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы среди женщин 2 июля (время московское):

18:00. Группа А. Исландия — Финляндия;

21:00. Группа А. Швейцария — Норвегия.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.