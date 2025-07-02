«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего «Локомотива»

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила о переходе нападающего «Локомотива» Вадима Ракова на правах аренды до конца сезона-2025/2026, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне Раков провёл 29 матчей во всех турнирах за «Локомотива», отметившись тремя голами и шестью результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального игрока линии атаки в € 1,2 млн.

Напомним, «Крылья Советов» завершили прошлый сезон на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. «Локомотив» стал шестым.