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Врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии здоровья Игоря Дивеева

Врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии здоровья Игоря Дивеева
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Главный врач ПФК ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья защитника команды Игоря Дивеева. Накануне армейцы в матче Братского кубка встретились с сербским «Партизаном». Дивеев был заменён в этом матче и уходил с поля хромая. ЦСКА добыл победу со счётом 3:1.

«Игорь Дивеев был планово заменён в игре с «Партизаном». То, что он хромает, должно вызывать беспокойство у нас, а не у болельщиков. С его здоровьем всё хорошо», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне Дивеев в составе ЦСКА стал победителем Кубка России и обладателем бронзовых медалей РПЛ.

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