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В соглашении «Локомотива» и «Крыльев» по аренде Ракова нет опции выкупа

В соглашении «Локомотива» и «Крыльев» по аренде Ракова нет опции выкупа
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Московский «Локомотив» в социальных сетях сообщил, что в соглашении с самарскими «Крыльями Советов» по аренде нападающего Вадима Ракова нет опции выкупа.

«Нападающий «Локомотива» продолжит карьеру в самарском клубе. За эту команду форвард будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2025/2026. Данное соглашение заключено без опции выкупа.

Желаем Вадиму удачной игры в составе новой команды, обойтись без травм и получить достаточное количество игровой практики», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 20-летний Вадим Раков провёл 20 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Также на его счету девять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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