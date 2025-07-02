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Новичок «Балтики» Ковач объяснил, почему променял еврокубки на чемпионат России

Новичок «Балтики» Ковач объяснил, почему променял еврокубки на чемпионат России
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Боснийский полузащитник Стефан Ковач высказался о переходе в калининградскую «Балтику» из сербского «Партизана».

— В Сербии ты играл в еврокубках, в России их нет. Почему выбрал российский чемпионат?
— Я думаю, что чемпионат России выше, чем сербский. Я попробую играть хорошо. Возможно, после этого сезона в РПЛ я смогу перейти на более высокий уровень. Надеюсь, что Россия скоро вернётся на международную арену, — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего Стефана Ковача составляет € 2 млн.

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