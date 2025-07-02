Новичок «Балтики» Ковач объяснил, почему променял еврокубки на чемпионат России

Боснийский полузащитник Стефан Ковач высказался о переходе в калининградскую «Балтику» из сербского «Партизана».

— В Сербии ты играл в еврокубках, в России их нет. Почему выбрал российский чемпионат?

— Я думаю, что чемпионат России выше, чем сербский. Я попробую играть хорошо. Возможно, после этого сезона в РПЛ я смогу перейти на более высокий уровень. Надеюсь, что Россия скоро вернётся на международную арену, — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего Стефана Ковача составляет € 2 млн.