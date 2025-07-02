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Защитница сборной России Кожникова: был период, когда думала, что с футболом закончу

Защитница сборной России Кожникова: был период, когда думала, что с футболом закончу
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Защитница московского «Спартака» Анна Кожникова высказалась о возвращении в сборную России впервые с 2021 года. 37-летняя футболистка была вызвана на сбор, на котором россиянки сыграли с московским «Динамо» (3:0) и национальной командой Сербии (3:0).

«Конечно, эмоции от вызова сильные. Высшее, что у нас может быть, это сборная. Был период, когда думала, что с футболом закончу. Разные мысли были во время беременности, после неё, но затем я восстановилась. Ещё после операции думала: начну играть, а там дальше как будет, так и будет. И вот я снова в сборной», — приводит слова Кожниковой официальный сайт РФС.

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