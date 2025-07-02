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Главный врач ЦСКА Безуглов объяснил проблему клубного ЧМ для футболистов

Главный врач ЦСКА Безуглов объяснил проблему клубного ЧМ для футболистов
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил проблему клубного чемпионата мира для футболистов. Он заявил, что большое количество матчей может привести к излишнему травматизму игроков.

— Лучшие футболисты мира жалуются на чрезмерную усталость из-за клубного ЧМ. Действительно ли это большая проблема?
— Давно доказано, что большое количество матчей приводит к повышенному мышечному травматизму. Поэтому ключевой момент — это ротация. Когда игры проходят раз в пять дней и чаще, мышечный травматизм возрастает примерно в два раза. Когда матчи реже — его гораздо меньше. Здесь важно мастерство тренеров, большая обойма, и, конечно, многое зависит от реабилитологов и тренеров по физподготовке. Это очень важный момент.

— Число игр может достигнуть чуть ли не 70 за сезон. Могут ли футболисты в принципе выдерживать такое?
— Есть примеры игроков, которые выдерживают. Но в этом, конечно, ничего хорошего нет. Однозначно падает интенсивность. Возможно, её можно компенсировать техническими навыками. Например, когда команда вылетает из АПЛ в Чемпионшип, игроки начинают бегать быстрее и больше. Выходят в Премьер-Лигу — бегают меньше, но техническое мастерство возрастает на 25%, и они играют за счёт этого. Многое зависит от самих футболистов, — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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