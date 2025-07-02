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«Горжусь тем, как мы играли». Тренер «Монтеррея» — о поражении от «Боруссии» Дортмунд

«Горжусь тем, как мы играли». Тренер «Монтеррея» — о поражении от «Боруссии» Дортмунд
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Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Доменек Торрент прокомментировал поражение в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с немецкой «Боруссией» Дортмунд (1:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 1
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1:0 Гирасси – 14'     2:0 Гирасси – 24'     2:1 Бертераме – 48'    

«Мы проиграли, а когда проигрываешь, то не радуешься, но я думаю, что ребята играли очень хорошо. У нас было много моментов для взятия ворот, и это то, что я хочу из этого извлечь. Этого было недостаточно. То, что я говорил о немецком футболе, — они забивают за 15 минут и две контратаки. Но я горжусь тем, как мы играли, как мы завершили игру. Нам просто не хватало гола», — приводит слова Торрента официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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