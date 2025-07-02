«Мне всегда было уютно на «Лукойл Арене». Антон Заболотный — о стадионе «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал, что всегда уютно чувствовал себя на домашней для красно-белых «Лукойл Арене». 1 июля «Спартак» объявил о подписании с Заболотным контракт сроком на один год. Ранее футболист выступал за подмосковные «Химки», ЦСКА, «Зенит», «Сочи», «Тосно».

«Ещё до моего прихода в футбол, до девяти лет, я занимался гимнастикой два года. Поэтому в то время, так сказать, научился делать сальто. И, конечно, я готов это продемонстрировать и буду очень рад отпраздновать гол в своём стиле. На самом деле история очень давняя (с празднованием в стиле сальто. — Прим. «Чемпионата»), а мне всегда было уютно играть на «Лукойл Арене», — сказал Заболотный в интервью клубному каналу «Спартака».