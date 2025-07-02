Новичок «Балтики» Ковач: ничего не знал о клубе, но залез в интернет — мне понравилось

Боснийский полузащитник Стефан Ковач рассказал, как состоялся его переход в калининградскую «Балтику» из сербского «Партизана».

«Мой агент позвонил мне и рассказал о трансфере. Он спросил меня, хотел бы я перейти в «Балтику». Честно говоря, не знал ничего о команде до трансфера, потому что «Балтика» играла во втором дивизионе. Но когда мне сообщили о трансфере, я залез в интернет и прочитал всё об этой команде — мне понравилось. После этого я перешёл в «Балтику».

У меня было много эмоций, потому что это мой первый трансфер за границу. Я был очень счастлив, ведь это большой клуб», — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.