Голкипер «Боруссии» Д Кобель: в матче с «Реалом» нам нужно будет повысить свой уровень

Голкипер немецкой «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель высказался о выходе в 1/4 финала клубного чемпионата мира. В 1/8 финала команда обыграла мексиканский «Монтеррей» (2:1) и далее встретится с мадридским «Реалом» 5 июля.

«Это действительно приятное чувство, потому что выход в четвертьфинал — это никогда не что-то само собой разумеющееся. Мы хорошо сыграли против сильного соперника. Особенно в первом тайме мы полностью контролировали ход матча. Иногда случается, что соперник играет свободнее во втором тайме, когда ему нечего терять. Но мы сохраняли спокойствие и хорошо оборонялись. Мы не утратили это до финального свистка.

По сравнению с групповым этапом сегодня для нас это определённо был шаг вперёд. Конечно, в матче с «Реалом» нам нужно будет ещё больше повысить свой уровень. Благодаря своим индивидуальным качествам у них есть преимущество. Нам нужно компенсировать это в других областях и провести действительно хороший день», — приводит слова Кобеля официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.