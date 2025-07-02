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«Барселона» представила домашний комплект формы на следующий сезон

«Барселона» представила домашний комплект формы на следующий сезон
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Пресс-служба каталонской «Барселоны» показала, как будет выглядеть домашний комплект формы сине-гранатовых в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором «Барселоны» выступает известная американская фирма Nike.

Фото: Скриншот видео из аккаунта «Барселоны» в социальной сети X.

Фото: Скриншот видео из аккаунта «Барселоны» в социальной сети X.

Фото: Скриншот видео из аккаунта «Барселоны» в социальной сети X.

Новый домашний комплект «Барселоны» выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах. Напомним, по итогам прошлого сезона каталонцы выиграли чемпионат Испании, опередив занявший второе место в турнирной таблице мадридский «Реал» на четыре очка.

В Лиге чемпионов выступления команды Ханси Флика завершились на стадии полуфинала. Сине-гранатовые уступили будущему финалисту престижнейшего турнира в лице «Интера».

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