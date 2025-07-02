«Шутка уже с бородой». Александр Медведев — о «Зените» Рио-де-Жанейро»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил шутливое прозвище команды «Зенит» Рио-де-Жанейро». Так санкт-петербургский клуб ранее назвал нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба из-за обилия бразильских игроков в команде.

«Шутка уже с бородой. Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин, мы смотрим не в паспорт игроков, а на то, как они играют», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что очередным бразильским новичком «Зенита» может стать полузащитник Жерсон из «Фламенго».