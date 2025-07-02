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«Ницца» представила новую домашнюю форму на сезон-2025/2026

«Ницца» представила новую домашнюю форму на сезон-2025/2026
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Французская «Ницца» в социальных сетях презентовала новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2025/2025.

«Ривьера в стиле. Красный и чёрный в душе», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Ницца»

«Ницца» завершила сезон-2024/2025 французской Лиги 1 на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 60 очков за 34 матча. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен», заработав 84 очка за аналогичное количество игр.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Франции «Ницца» на своём поле примет «Тулузу». Стартовый тур сезона-2025/2026 Лиги 1 предварительно запланирован на 17 августа.

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