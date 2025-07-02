Тюкавин рассказал, как относится к трансферу Ивана Сергеева в «Динамо»

Центральный нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как относится к готовящемуся переходу форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Ранее сообщалось, что Сергеев вскоре должен стать игроком бело-голубых.

«Хорошо вообще отношусь, я думаю, он нам поможет, быстро забивает голы, почему бы и нет, потом будем конкурировать с ним», — сказал Тюкавин в выпуске YouTube-канала экс-нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова.

Напомним, в марте этого года Тюкавин получил травму крестообразных связок колена. В минувшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.