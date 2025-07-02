Врач ЦСКА Безуглов рассказал о тренировках Родриго Вильягры при Николиче

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о форме аргентинского полузащитника Родриго Вильягры и его тренировках при работе с главным тренером Марко Николичем. Сербский специалист покинул клуб в июне 2025 года.

«Вильягра не пропустил ни одной тренировки за эти три месяца, не пропустил ни дня из-за травмы, всё время хорошо и интенсивно тренировался. К тому же Родриго хорошо провёл время в отпуске. Поэтому почему бы ему не быть в хорошей форме сейчас? Так и должно быть», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новым главным тренером ЦСКА стал швейцарец Фабио Челестини.