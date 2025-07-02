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Суперкомпьютер Opta признал «Челси» главным претендентом на победу в клубном ЧМ

Суперкомпьютер Opta признал «Челси» главным претендентом на победу в клубном ЧМ
Энцо Мареска
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира 2025 года после завершения 1/8 финала. Об этом сообщил Opta Analyst.

Так вероятность победы английского «Челси» оценивается в 26,8%, французского «Пари Сен-Жермен» — 24,9%, а испанского «Реала» Мадрид — 16,9%. Самые низкие шансы у бразильских «Флуминенсе» (1,5%) и «Палмейраса» (3%).

Суперкомпьютер считает, что «Челси» увереннее остальных преодолеет стадию 1/4 финала (74,8%), где сыграет с «Палмейрасом». В четвертьфинале встретятся «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль», «ПСЖ» и немецкая «Бавария», «Реал» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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