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Александр Мостовой: если клубный ЧМ выиграет команда не из Европы, будет сенсация

Александр Мостовой: если клубный ЧМ выиграет команда не из Европы, будет сенсация
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о конкуренции в розыгрыше клубного чемпионата мира.

«Ясно, что кто-то будет выделять фаворита на клубном чемпионате мира. Но посмотрите, какая сетка. Из четырёх топов: «ПСЖ», «Баварии», «Реала» и «Боруссии» — выйдет в финал только одна команда. А в другой сетке две команды вообще неизвестны. «Аль-Хиляль» известен только тем, что там играет Малком, а «Челси» провалил этот сезон. По сетке возникают вопросы, хотя никто не знал, что «Интер» и «Манчестер Сити» вылетят. Точного фаворита на этом клубном чемпионате мира нет. Исходя из участников этого чемпионата мира, если его выиграет неевропейская команда, это будет небольшая сенсация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Пары 1/4 финала КЧМ выглядят следующим образом:

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»;
«Палмейрас» — «Челси»;
«ПСЖ» — «Бавария»;
«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.

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