«Ливерпуль» отклонил предложение «Баварии» о переговорах по Луису Диасу — Джейкобс

Английский «Ливерпуль» отклонил предложение мюнхенской «Баварии» по колумбийскому вингеру Луису Диасу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X. По информации источника, «Бавария» была проинформирована, что «Ливерпуль» не намерен обсуждать потенциальную продажу Диаса в это трансферное окно.

Отмечается, что проявлявший интерес к колумбийскому футболисту «Аль-Наср» пока не предпринимал попыток начать переговоры с «Ливерпулем».

Диас выступает за «красных» с января 2022-го. В завершившемся сезоне-2024/2025 вингер провёл 50 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.