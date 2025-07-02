«Бёрнли» показал форму, в которой команда выступит в сезоне-2025/2026 АПЛ

Английский «Бёрнли» на официальном сайте представил домашнюю игровую форму на сезон-2025/2026.

«Клуб рад представить домашнюю форму сезона-2025/2026, дизайн которой вдохновлён суровым ландшафтом, окружающим Бёрнли. Принт был вдохновлён картографией и контурными линиями окружающих холмов, включая Пендл-Хилл, которые повторяются внутри, создавая уникальный топографический рисунок.

В преддверии захватывающей кампании в Премьер-лиге наша домашняя форма сезона-2025/2026 прославляет наш дом и красоту Ланкашира», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Бёрнли»

В сезоне-2024/2025 «Бёрнли» занял второе место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ.