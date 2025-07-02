Семшов: Лечи Садулаев не помешает любой команде из топ-5 РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на информацию о том, что полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев может перейти в один из топ-клубов РПЛ. Минувшей зимой игрока связывали с «Зенитом», а текущем летом СМИ сватают его в ПФК ЦСКА.

«Я думаю, что он как раз созрел для перехода в команду, которая борется за медали. При всём уважении к «Ахмату» им тяжело пока бороться за медали, а вот перейти и помочь команде, перед которой будет стоять такая задача, ему по силам. Я думаю, что любой команде из первой пятёрки он не помешает» — заявил Игорь Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».