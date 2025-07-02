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Мостовой — о Юране: плохо, что наши футбольные люди не нужны российским клубам

Мостовой — о Юране: плохо, что наши футбольные люди не нужны российским клубам
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой выразил негодование по поводу того, что клубам РПЛ не нужны специалисты, которые достигли больших высот в отечественном футболе. В частности, он упомянул ситуацию Сергея Юрана, который поехал тренировать во второй дивизион чемпионата Турции.

«Я слышал и видел, что Сергей Юран возглавил команду из второго дивизиона Турции. Всегда возникает один вопрос. Плохо, что наши футбольные люди в данный момент не нужны российским клубам на фоне того, что к нам приезжают проходные иностранцы. Но будем болеть и следить за Юраном», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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