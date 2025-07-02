Черышев: я буду в шоке, если клубный ЧМ выиграет «Флуминенсе» или «Аль-Хиляль»

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о конкуренции в розыгрыше клубного чемпионата мира.

«Кто бы думал, что всякие «Флуминенсе» пройдут в 1/4 финала. Для меня сюрпризов дальше точно не будет. На клубном чемпионате мира сначала играют футболисты ротации, но в финальной части выступает основа. В 1/4 финала уже и премиальные будут намного выше, поэтому составы команд будут близки к основным. Выбрать фаворита очень сложно.

Тот же «ПСЖ» после победы над «Интер Майами» — уже другая команда. Мне приятно, что «Реал» обыграл «Ювентус». Что касается «Боруссии» Дортмунд, всегда сложно играть против немецких команд. С моей точки зрения, из восьми клубов в полуфинал точно пройдут три европейские команды. Представьте, если «Флуминенсе» или «Аль-Хиляль» выиграет клубный чемпионат мира! Честно говоря, я буду в шоке. Это будет сенсация!» — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Пары 1/4 финала КЧМ выглядят следующим образом:

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»;

«Палмейрас» — «Челси»;

«ПСЖ» — «Бавария»;

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.