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«Брайтон» презентовал новую фиолетовую форму на предстоящий сезон

«Брайтон» презентовал новую фиолетовую форму на предстоящий сезон
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Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте представил выездной комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Впервые за время сотрудничества с Nike в дизайне футболки были использованы эмблема «Брайтона» и логотип Nike Swoosh, расположенные по центру. Ещё одна новинка — новая двухцветная фиолетовая расцветка с яркой широкой центральной полосой, окантовкой на рукавах и боковой полосой», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Брайтон»

«Брайтон» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 61 очко за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Ливерпуль» (84).

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