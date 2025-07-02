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Тюкавин рассказал, почему не перешёл в зарубежный клуб

Тюкавин рассказал, почему не перешёл в зарубежный клуб
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, почему отверг предложение продолжить карьеру в чемпионате Катара с потенциальной возможностью перебраться в Европу.

— Я с тобой разговаривал, когда Герман пришёл ко мне с просьбой поговорить по поводу вот этого потенциального предложения из Катара и впоследствии переезда в один из двух клубов европейских. Ты обсуждал вообще это там с отцом, с семьёй, всерьёз рассматривал или, в принципе, сразу понимал?
— Всерьёз точно не рассматривал, что это за чемпионат, я вообще не знаю, не знаком с ним, и непонятно, куда ехать, когда здесь как бы всё нормально было, шёл сезон, всё было хорошо, и поэтому мы обсудили, и как-то пришли к мнению, что лучше сейчас надо играть здесь, в «Динамо», и какие-то варианты дожидаться более хорошие, — сказал Тюкавин в выпуске YouTube-канала экс-нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова.

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