Тюкавин рассказал, почему не перешёл в зарубежный клуб

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, почему отверг предложение продолжить карьеру в чемпионате Катара с потенциальной возможностью перебраться в Европу.

— Я с тобой разговаривал, когда Герман пришёл ко мне с просьбой поговорить по поводу вот этого потенциального предложения из Катара и впоследствии переезда в один из двух клубов европейских. Ты обсуждал вообще это там с отцом, с семьёй, всерьёз рассматривал или, в принципе, сразу понимал?

— Всерьёз точно не рассматривал, что это за чемпионат, я вообще не знаю, не знаком с ним, и непонятно, куда ехать, когда здесь как бы всё нормально было, шёл сезон, всё было хорошо, и поэтому мы обсудили, и как-то пришли к мнению, что лучше сейчас надо играть здесь, в «Динамо», и какие-то варианты дожидаться более хорошие, — сказал Тюкавин в выпуске YouTube-канала экс-нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова.