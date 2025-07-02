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Олег Романцев отреагировал на переход Антона Заболотного в «Спартак»

Олег Романцев отреагировал на переход Антона Заболотного в «Спартак»
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался относительно перехода 34-летнего нападающего Антона Заболотного в московский клуб. Напомним, о подписании с Заболотным контракта сроком на один год «Спартак» объявил накануне, 1 июля. Ранее футболист выступал за подмосковные «Химки», ЦСКА, «Зенит», «Сочи», «Тосно».

«Если инициатива его появления в команде шла от Станковича, то считаю такой ход интересным. Возможно, у него особое чутьё на горячих, как он сам, игроков. Заболотный из таких бойцов — мощный, манёвренный, жадный до борьбы. Не зря же на него в своё время обращали внимание «Зенит» с ЦСКА. А сейчас, кроме «Спартака», им интересовался ещё и «Краснодар». Так что он совсем не похож на «сбитого лётчика», как едко отозвался о нём кто-то из диванных аналитиков», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Прошлый сезон московский «Спартак» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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