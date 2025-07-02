Черышев: не понимаю многие вещи, которые «Спартак» совершает в плане трансферов и тренеров

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в московский «Спартак», а также о трансферной политике клуба.

«Что касается перехода Заболотного в «Спартак», иногда возрастные футболисты показывают очень интересный футбол, если игрок хорошо впишется в команду. Я не могу сказать, впишется ли Антон в команду или нет. То, что Заболотный раньше играл за ЦСКА, не играет никакой роли. Самое главное в том, что «Спартак» в последнее время очень сильно удивляет.

Я не понимаю многие вещи, которые клуб совершает в плане трансферов и тренерского штаба. Посмотрите, сколько «Спартак» за последнее время поменял спортивных директоров! Что важно для тренера? Для тренера в первую очередь важны единомышленники и то, как спортивный директор подбирает футболистов под стиль клуба и тренера. Мне удалось поработать с Мончи. Я видел, как он подбирает игроков по этим двум критериям. Это очень важно», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.