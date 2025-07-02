Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черышев: не понимаю многие вещи, которые «Спартак» совершает в плане трансферов и тренеров

Черышев: не понимаю многие вещи, которые «Спартак» совершает в плане трансферов и тренеров
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в московский «Спартак», а также о трансферной политике клуба.

«Что касается перехода Заболотного в «Спартак», иногда возрастные футболисты показывают очень интересный футбол, если игрок хорошо впишется в команду. Я не могу сказать, впишется ли Антон в команду или нет. То, что Заболотный раньше играл за ЦСКА, не играет никакой роли. Самое главное в том, что «Спартак» в последнее время очень сильно удивляет.

Я не понимаю многие вещи, которые клуб совершает в плане трансферов и тренерского штаба. Посмотрите, сколько «Спартак» за последнее время поменял спортивных директоров! Что важно для тренера? Для тренера в первую очередь важны единомышленники и то, как спортивный директор подбирает футболистов под стиль клуба и тренера. Мне удалось поработать с Мончи. Я видел, как он подбирает игроков по этим двум критериям. Это очень важно», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Есть первый трансфер «Спартака» летом! Заболотный точно усилит клуб
Есть первый трансфер «Спартака» летом! Заболотный точно усилит клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android