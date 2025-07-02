Медина и Чернов не тренируются с основой «Спартака» по решению Деяна Станковича

Защитник Никита Чернов и полузащитник Хесус Медина на тренировке «Спартака» 1 июля тренировались отдельно от команды по решению главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игроки занимались на другом поле, тогда как все остальные занимались в общей группе. Связано это с тем, что главный тренер не рассчитывает на игроков в ближайшей перспективе.

Напомним, прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице. 29-летний Чернов отыграл восемь матчей в РПЛ, Медина провёл 18 матчей и забил один гол.