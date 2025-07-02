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Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА, не играя в еврокубках более трёх лет

Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА, не играя в еврокубках более трёх лет
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Согласно обновлённому рейтингу стран в таблице коэффициентов УЕФА, Россия обошла Украину, не принимая участия в еврокубковых соревнованиях с 2022 года.

Так, Россия осталась на 26-м месте в таблице коэффициентов, в то время как Украина за один сезон лишилась пяти позиций и оказалась на 28-й строчке. Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций каждый год начисляет России фиксированные 4,333 балла. Украина за прошлый сезон получила 3,600 балла.

Фото: Скриншот таблицы коэффициентов на официальном сайте УЕФА.

С февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

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