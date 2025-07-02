Объявлена программа Дня Московского спорта: финал Медиалиги, матч с Владом А4 и Дзюбой

5 июля в олимпийском комплексе «Лужники» пройдёт День Московского спорта. Фестиваль станет праздником для любителей футбола: пройдёт финал Медийной футбольной лиги и гала-матч с участием блогера Влада A4, который вместе с профессиональными спортсменами сыграет с командой из 100 детей. К матчу присоединятся лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба, полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин, вратарь «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв, а также бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы.

Футбольная программа начнётся в 14:30 с шоу-матча. В нём 100 юных игроков встретятся с командой блогера Влада А4, в которую войдут Артём Дзюба, Даниил Фомин, Андрей Лунёв, Михаил Сергачёв и другие профессиональные спортсмены. В 15:00 стартует игра за третье место Медийной футбольной лиги. Финальным аккордом станет матч за чемпионство в шестом сезоне МФЛ.

Также перед началом гала-матча состоится автограф-сессия Влада А4. Посетители Дня Московского спорта смогут встретиться с блогером с 13:00 до 14:00. Количество посетителей ограничено.

Помимо этого, в «Лужниках» откроются зоны московских футбольных клубов с выставками трофеев, автограф-сессиями с игроками-ветеранами и развлекательными активностями. Кроме того, в рамках Дня Московского спорта пройдут турниры по мини-футболу для любителей и профессионалов. Начало работы площадок – 11:00.

Всего на территории «Лужников» появятся более 30 тематических зон. Так, в рамках Дня Московского спорта пройдут соревнования, мастер-классы и открытые уроки по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике. На специальных площадках желающие смогут пройти полосу препятствий или присоединиться к массовым тренировкам по сайклингу и настольному теннису.

Активности для гостей будут бесплатными. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация. День Московского спорта пройдёт с 11:00 до 21:30.

Все подробности о площадках, активностях и расписании доступны по ссылке.