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Агент Чернова отреагировал на новость, что игрок тренируется отдельно от основы «Спартака»

Агент Чернова отреагировал на новость, что игрок тренируется отдельно от основы «Спартака»
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, отреагировал на новость, что игрок тренируется отдельно от основного состава красно-белых.

«У меня пока нет такой информации. Единственное, что я знаю, — это то, что не только Никита, но и ещё два футболиста не принимали участие в игровом упражнении. Только вчера поздно вечером до меня дошла эта информация. Мы обсудили это с Никитой. Я пытаюсь связаться с Олегом Малышевым, но пока он не выходит на связь. Надеюсь, в течение дня получится связаться, ведь ситуация требует довольно быстрых действий. Мне очень важно переговорить на эту тему, чтобы понимать, как поступать дальше», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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