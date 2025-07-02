Агент Чернова отреагировал на новость, что игрок тренируется отдельно от основы «Спартака»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, отреагировал на новость, что игрок тренируется отдельно от основного состава красно-белых.

«У меня пока нет такой информации. Единственное, что я знаю, — это то, что не только Никита, но и ещё два футболиста не принимали участие в игровом упражнении. Только вчера поздно вечером до меня дошла эта информация. Мы обсудили это с Никитой. Я пытаюсь связаться с Олегом Малышевым, но пока он не выходит на связь. Надеюсь, в течение дня получится связаться, ведь ситуация требует довольно быстрых действий. Мне очень важно переговорить на эту тему, чтобы понимать, как поступать дальше», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.