«Балтика» отправила двух футболистов в аренду в клубы Первой лиги

Калининградская «Балтика» в социальных сетях объявила об уходе в аренду защитника Тимофея Щелкунова и полузащитника Ярослава Арбузова.

«Защитник Тимофей Щелкунов продолжит карьеру в «Шиннике». Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Тимофей присоединился к «Балтике» в июне 2024-го и выступал за «Балтику-2», где провёл 24 матча и отметился пятью результативными передачами. За основную команду защитник сыграл один матч.

Полузащитник Ярослав Арбузов будет выступать за «Ротор» на правах аренды до 10 июня 2026 года. Ярослав пополнил состав «Балтики» в январе 2024-го, за «Балтику-2» провёл девять матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Последний сезон полузащитник провёл в «Чайке», где принял участие в 21 матче и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Желаем Тимофею и Ярославу успешной аренды и дальнейшего прогресса!» — написано в сообщении клуба.