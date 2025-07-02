Агент Гоцука сообщил, что защитник подпишет двухлетний контракт с «Серик Беледиеспор»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника Кирилла Гоцука, рассказал, что футболист подпишет двухлетний контракт с турецким «Серик Беледиеспор». Ранее клуб возглавил российский тренер Сергей Юран.

«Действительно, Кирилл близок к переходу в «Серик». Не уверен, что он прилетит завтра в Анталью, но в ближайшее время должен. Главным мотивирующим фактором было то, что Сергей Николаевич в нём заинтересован и приглашал в команду. Были другие варианты, но Кирилл захотел к Юрану. Контракт действительно на два сезона», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Предыдущим клубом 32-летнего Кирилла Гоцука был «Пари Нижний Новгород».