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Агент Гоцука сообщил, что защитник подпишет двухлетний контракт с «Серик Беледиеспор»

Агент Гоцука сообщил, что защитник подпишет двухлетний контракт с «Серик Беледиеспор»
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника Кирилла Гоцука, рассказал, что футболист подпишет двухлетний контракт с турецким «Серик Беледиеспор». Ранее клуб возглавил российский тренер Сергей Юран.

«Действительно, Кирилл близок к переходу в «Серик». Не уверен, что он прилетит завтра в Анталью, но в ближайшее время должен. Главным мотивирующим фактором было то, что Сергей Николаевич в нём заинтересован и приглашал в команду. Были другие варианты, но Кирилл захотел к Юрану. Контракт действительно на два сезона», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Предыдущим клубом 32-летнего Кирилла Гоцука был «Пари Нижний Новгород».

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