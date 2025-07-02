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Черышев высказался о назначении Юрана в «Серик Беледиеспор» из второго дивизиона Турции

Черышев высказался о назначении Юрана в «Серик Беледиеспор» из второго дивизиона Турции
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Российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера турецкого «Серик Беледиеспор», который выступает во втором дивизионе страны.

«Мне приятно, что Сергей Юран будет при работе и деле. Я очень рад за него. Пожелаю ему только удачи. Он сказал в интервью, что у клуба есть цели и команда перед ним ставит определённые задачи. Если он решил поехать, обговорил все вопросы, которые касаются команды. У него огромное желание поработать в другом чемпионате и попробовать себя в качестве тренера», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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