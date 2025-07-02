Черышев высказался о назначении Юрана в «Серик Беледиеспор» из второго дивизиона Турции

Российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера турецкого «Серик Беледиеспор», который выступает во втором дивизионе страны.

«Мне приятно, что Сергей Юран будет при работе и деле. Я очень рад за него. Пожелаю ему только удачи. Он сказал в интервью, что у клуба есть цели и команда перед ним ставит определённые задачи. Если он решил поехать, обговорил все вопросы, которые касаются команды. У него огромное желание поработать в другом чемпионате и попробовать себя в качестве тренера», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.