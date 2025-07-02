Семак сообщил, собирается ли Вендел приезжать на сборы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об укомплектованности сине-бело-голубых на летних сборах. В частности, он раскрыл детали ситуации с Венделом. По словам тренера, команда ждёт приезда полузащитника — он должен прибыть в состав в ближайшее время. Ранее стало известно, что Веднел не явился в «Зенит» к старту летних сборов.

— Сергей Богданович, можно ли сказать, что команда, за исключением травмированных, уже работает в полном составе в общей группе, включая сборников?

— Да, можно сказать, команда работает в полном составе. Конечно, те игроки, которых нет сегодня, это для нас потеря значительная, скажем так, что касается нашего построения. И Андрей Мостовой заболел, и ждем присоединения того же Вендела, который появится в ближайшее время. И будем смотреть, исходя из состава, как мы будем играть. Будем уже вести непосредственную подготовку к официальным матчам, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».