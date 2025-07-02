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«Всё разлили». В «Краснодаре» рассказали историю про шампанское в чемпионский вечер

«Всё разлили». В «Краснодаре» рассказали историю про шампанское в чемпионский вечер
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что никто из игроков и тренерского штаба команды не пил шампанское в чемпионский вечер. «Быки» выиграли Российскую Премьер-Лигу, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.

— Наверняка игристое лилось рекой. Сколько шампанского выпили в чемпионский вечер?
— По-моему, всё разлили в раздевалке, пока радовались победе и титулу. Мне кажется, его никто и не пил, — приводит слова Мусаева «Комсомольская правда — Краснодар».

Отметим, что второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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