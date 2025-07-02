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«Байер» объявил о трансфере защитника Куансы из «Ливерпуля»

«Байер» объявил о трансфере защитника Куансы из «Ливерпуля»
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Английский защитник Джарелл Куанса стал игроком немецкого «Байера» после трансфера из «Ливерпуля». Об этом сообщил официальный сайт «Байера».

«Леверкузенский «Байер-04» подписал контракт с игроком сборной Англии до 21 года и чемпионом Европы Джареллом Куансой. Центральный защитник перешёл из клуба Премьер-лиги «Ливерпуль» и подписал контракт до 30 июня 2030 года», — написано в сообщении клуба.

Отмечается, что Куанса будет выступать за «Байер» под четвёртым номером.

Фото: ФК «Байер»

«У меня сложилось хорошее впечатление о команде и клубе, когда «Ливерпуль» в прошлом сезоне играл с «Леверкузеном» в Лиге чемпионов. Блестящая команда – в течение первого часа они играли так, как почти никто другой на «Энфилде». Во время переговоров мне были чётко разъяснены амбициозные цели, стоящие перед нами. Для меня большая роль и вызов — участвовать в текущей реконструкции «Леверкузена», — сказал Куанса.

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