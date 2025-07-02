Дмитрий Булыкин: российским тренерам предпочитают непонятных людей, а Юран выбрал работу

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера турецкого «Серик Беледиеспор», который выступает во втором дивизионе страны. Булыкин отметил, что многие клубы РПЛ предпочитают «непонятных» иностранцев отечественным специалистам.

«У нас много невостребованных тренеров в РПЛ. Им зачастую предпочитают непонятных людей. А Юран выбрал работу и иностранную карьеру. Главное, чтобы у владельца были деньги и виденье, как должен строиться футбол. Мы знаем, кто владелец, но главное, чтобы не было проблем», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.