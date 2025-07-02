«Байер» представил основную форму на новый сезон

Немецкий «Байер» на официальном сайте презентовал новую домашнюю игровую форму на сезон-2025/2026.

«Яркий внешний вид и инновационный дизайн как выражение перспективного партнёрства: официальной презентацией новой домашней футболки «Байер» и производитель спортивного инвентаря New Balance совместно начинают новую эру. В рамках первого партнёрства с профессиональным немецким клубом американская компания из Бостона, штат Массачусетс, разработала новую креативную интерпретацию цветов леверкузенского клуба. Ряд красных линий, образованных тонкими крестиками, переходит в чёрный фон. Футболка, вдохновлённая всемирно известным крестом «Байера», является символом нового начала, при этом сохраняя память об исторических корнях», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Байер»

«Байер» завершил сезон-2024/2025 немецкой Бундеслиги на втором месте.