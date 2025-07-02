Экс-полузащитник «Торпедо» Игорь Горбунов стал игроком тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» в социальных сетях объявил о подписании контракта с российским полузащитником Игорем Горбуновым.

«Игорь начал карьеру в системе столичного «Динамо». За его плечами солидный опыт и выступления в таких клубах, как «Сочи», «Ротор», «Рубин» и «Пари НН». Отметим, что в составе нижегородцев Игорь Горбунов провёл 24 матча в Премьер-Лиге. С лета 2023 года играл за московское «Торпедо». На счету полузащитника 55 матчей и семь забитых мячей в составе автозаводцев.

Мы рады приветствовать Игоря в нашей команде! Желаем результативной игры и побед с «Арсеналом», — написано в сообщении тульского клуба.