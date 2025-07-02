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Александр Шикунов объяснил, зачем «Спартак» подписал Заболотного

Александр Шикунов объяснил, зачем «Спартак» подписал Заболотного
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов объяснил, зачем московский клуб подписал 34-летнего нападающего Антона Заболотного.

«Что касается перехода Заболотного в «Спартак», возможно, в клубе знают больше, чем мы, и кто-то из пары Гарсия — Угальде покинет команду. На сегодняшний день в «Спартаке» было два топовых нападающих, чья трансферная стоимость составляла больше € 30 млн. Поэтому странно кого-то покупать на позицию нападающего. Видимо, в клубе считают, что кого-то из форвардов могут потерять. Заболотный — страховка», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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